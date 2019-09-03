Жителей и гостей города приглашают принять участие в городской антитеррористической акции «Помнить, чтобы жить», посвященной памяти жертв террористических актов и направленная на профилактику терроризма в молодежной среде. Акция будет проходить в сквере им. Саши Филиппова.

3 сентября в России памятная дата, связана она с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе №1 города Беслана погибло 334 человека, среди которых 186 детей.

В рамках мероприятия специалисты МУ ГЦПВ «Виктория», волонтеры и воспитанники представят гостям литературно-музыкальные композиции, а после состоится акция «Голубь мира» (запуск воздушных шаров в небо).

Мероприятие состоится 3 сентября в 11:00.