На один день в Центральном районе Волгограда будет введено временное ограничение движения транспорта. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия, которое будет проходить рядом со строящимся Александро-Невским собором. Тут состоится масштабная литургия в честь святых земляков и небесных покровителей. Движение будет ограниченно на улицах прилегающих к территории храма.

Ограничения вводятся на период подготовки и проведения мероприятия с 20:00 11 сентября до 15:00 12 сентября улицы, прилегающие к площади перед храмом, станут пешеходными. Площадь перед храмом будет использоваться для проведения богослужения, в связи с чем с 6:00 11 сентября до 15:00 12 сентября на указанной территории нельзя будет оставлять автомобили.

Сориентируют автомобилистов о временных изменениях соответствующие дорожные знаки, установленные на площади, а также на прилегающих улицах. Также здесь будет организовано дежурство экипажей патрульно-постовой и дорожно-постовой служб полиции. Водителей просят проявлять внимательность и заранее планировать маршрут движения.