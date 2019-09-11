Жителям Советского района временно будет отключена поставка газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение связанно с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Газ будет отключен 11 сентября 0:00 до 22:00 потребителям проживающим по следующим адресам:

ул.Курганная, 4;

СНТ «Наука-1», ул. Родниковая 24/19, 24/153, 24/27, 24/152, 24/17А;

СНТ «Ветеран»;

ул.Ивановского, 5, 5А;

ул.Тимирязева, 21, 23, 25, 29;

ул.Помнющего, 2, 2а, 4, 10;

ул.Пономарева, 3, 5;

ул.Малиновского, 9, 11, 23, 31;

ул.Моисеева, 3-6;

ул.Ерина, 6-9;

ул.Ежевичная, 1, 9, 13, 43, 51;

ул.Лунная, 5, 8, 8б, 10;

ул.Любимая, 6, 10, 11, 12, 14;

ул.Внешняя, 8, 10, 12, 30;

ул.Амурская, 3, 4, 6;

ул.Звонкая, 1, 4, 6, 12, чётн.18-26, 28-38, 40;

ул.Владимирская, нечёт.31-43, 47а;

ул.Рутковского, 2б, 3-7, чётн.10-18, нечёт.13-31, 20, 20б, 21б, 22, 22б, 24а, чётн.26-38, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 54, нечёт.57-69, 57б, 62, 68, 70;

ул.Тбилисская, 1В, 1В лит.Б, 1б, 2а, 3, 6А, 7, чётн.4-12, нечёт.13-19, 18, 20, 20а, 23, 24, 25, 27-29, чётн.30-42, 37-41, 44а, 45, 46, 46а, 47, 47а, 49, 49а, 50, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57, 60, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74а, 75, 78, 79, 79а, 81-84, 81а, 81б, 86, 88-91, 92/2, 94-100, 98а, 102, 103, 105, 106а, 109-113, 112а, 112а кв2, 113а, 115-120, 116кв1, 123, 124, 126-131, 128а, 134, 135литА, Б, 136, 137, 139-143, 142а, 143а 145-149, 148а, 151, 154, 156, 158, 159;

ул.Десятая, 2, 4, 26, 31;

ул.А.Навои, 1кв.2, нечёт.1-15, 2, 2а, 2б, 4а, 6, 8, 10, 10а, 14, 19, 20, 22, 24-28, 29, 31а, 31б, 32, 33а, 35б, 35-44, 39кв.4, чётн.48-56, чётн.60-66, 69, 70;

ул.Горпитомник, 3;

ул.Научная, 26, 28/11, 31а, 33, чётн.30-46;

ул.Я.Купалы, 43-47, 44а, 49-53, 55-58, 58а, 60, 61, 64, нечёт.65-71, 67а;

ул.Бодрая, 5, 8, 9, 19, 19а, 19б, нечёт.21-31, 26, 35, 36, 37, 39, 40;

ул.Проезжая, 11, 17, 19, 29, 31;

ул.Бирюзовая, 2/42;

пер.Тбилисский, 1а, 1-20, чётн.22-34, 24а, 29, 32а, 34а, 38;

пер.Коневского, 2, 2а, 3кв1, 6а, нечёт.1-17, чётн.6-20, 13а, 17б, 17/1, 40;

ул.Первая, нечёт.35-43, 37а, 43а;

ул.Девятая, 1-10, 1а, 1д, 3г;4а, 5а, 11б, чётн.12-24, 15д, 17б, 17д, 19б,

19д, 21б, 21д, 23, 30;

19д, 21б, 21д, 23, 30; ул.Восьмая, 3, 6, 9, 13, 15, 17;

пер.Восьмой, 2-6, 1кв.1, 1кв2, 3а, 8-19;

пер.Брестский, 4-8, 10, 10а;

ул.Каневская, 1, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 6-10, 10а, 12, 13, 15, 18;

ул.Хвалынская, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21б, 22, 24, 24б, 25, 28, 31, 34, 36, нечёт.37-47, 42, 46, 50-53, 55, 57-62, 64, 66, чётн.70-86, 71, 71а, 74а, 77, 80/1, 81, 83, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 98а, чётн.100-116, 101а, 102, 109, 111, 115, 117, 117а, 120-124, 126, 126/2, 127, 129, чётн.130-138, 131, 142, 144, 146;

пер.Хвалынский, чётн.2-8, 2/1, 8а;

пер.Прожекторный, 1, 6, 8, 10, 14;

ст.Садовая, 1кв1, 1/2, 2/2, 2кв3, 3/1, 3 кв2, 3кв1, 4кв1, 4кв2, 4кв3, 5/2, 5/36кв1, 6/2, 6/3, 7кв1, 7/2, 8кв2, 8/2, 9 кв2, 9кв3, 9кв4, 10/2, 10кв3, 11кв1, 11кв2, 16, 18, 134(Рублева 22), 135 (Рублева 24), 138(Сходненская 21), 146 (Сходненская 9), 148 (Сходненская 5), 149 (Сходненская 3), 156 (Рублева 71),

200(Медведецкая 11), 201 (Медведецкая 9);

200(Медведецкая 11), 201 (Медведецкая 9); ул.Автотранспортная, 35г, 35д, 35ж, 35и, 37д, 37л, 51/1, 51/1стр. 2, 51/2,

51/8, 51/31, 51/34, 51/69, 51/73, 51/81, 51/132, 79, 85/3, 85/4, 85/5, 85/17,

85/19, 85/20, 87/18, 87/24;

51/8, 51/31, 51/34, 51/69, 51/73, 51/81, 51/132, 79, 85/3, 85/4, 85/5, 85/17, 85/19, 85/20, 87/18, 87/24; мкр-237, 1-5, чётн.6-18, 9, 11а, 13, 16а, 21, 22, 23, 26-33, 35, 36-40, 42, 45, 45а, 140, 142, 149, 150, 151а, 156, 163, 176, 180, 191, 194, 194/2, 198, 201, 202, 204, 205, 207/20, 208, 208в, 209, 210, 213, 215, 218, 224, 225, 237, 238;

пер.Газонный, нечёт.1-13, 6;

ул.Окольная, 1, 2, 4, 5, 6а, 8, 10, 12, 11/14, 11/27, 11/28, 11/30, 11/35, 11/36, 13/8, 13/13, 14, 15/1, 15/15, 15/21, 15/24, 15/32, 15/34, 15/35уч.1, 15/36, 15/40, 15/41, 15/55, 15/57, 15/67, 15/68, 15/69, 15/681, 17/23, 17/43, 17/47, 18, 26;

ул.Курганная, 1, 11, 15кв.1, 15кв.2, 19, 21/1, 21/2;

ул.Дубравная, 4, 5, 9, 17;

ул.Крутая, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19;

ул.Овражная, 2-5, 8, 15а;

ул.Ямская, 1, 2, 4, 9;

ул.Высотная, 3-5, 7б, 8, 11, 13;

ул.Боровая, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 22, 26;

пер.Горский, чётн.6-14, 11;

ул.Плодородная, нечёт.7-15, 2/28, 2/40, 2/40 стр.1, 21, 25, 27, 29,

40/166, 100, 100(2);

40/166, 100, 100(2); ул.Парковая, 1, 3, 5, 6, 16, нечёт.25-45;

ул.Звездная, 2, 20, 24, 26, 30, 40, 42, 46, 50а;

ул.П.Ангелиной, 1/26, 3-11, нечёт.13-23, 18, 22, 24, 26-33, 35-42, 41а, 45-49, 52-56, чётн.58-78, 61, 67, 68в, 68г, нечёт.73-89, чётн.84-92, 92а, 93, 95-99, нечёт.101-131, 131б;

пер.Вишневский, 14, 16;

ул.Купавинская, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22-30, 32, 33, 34, 36-43, 45-48, 50, 50а, 50б, 50в, 54кв1, 54кв.2, 55, 56 кв.2, 57-66, 71, 73-77, 79;

ул.Калиновская, 3-12, 14-18, 20-29, 25б, 26 кв.1, 33-37, 39, 41, 43, 44,

чётн.46-52, нечёт.51-61, 65, 68, 69, 70а, 72, нечёт.73-83;

чётн.46-52, нечёт.51-61, 65, 68, 69, 70а, 72, нечёт.73-83; ул.Куприна, 1, 2/28, чётн.4-28, 10а, чётн.32-38, 30/1, 30/2,

чётн.42-58, 46 кв.1, 52Б, 62, 62а, 64, 68, 70, 72, 74/1, 74/2,

чётн.76-94, 92а, 98, 100, чётн.106-124, 120а;

чётн.42-58, 46 кв.1, 52Б, 62, 62а, 64, 68, 70, 72, 74/1, 74/2, чётн.76-94, 92а, 98, 100, чётн.106-124, 120а; пер.Плещеева, 9;

ул.Рублева, 2-13, 9а, 15-20, 23, 29, 30, 31, 34, 35, 43, 61, 73, 75, 140;

ул.Спокойная, 1/4, 1/14, 2/8, 6, 10, 18, 20/3, 22-25;

ул.Тирольская, 4-7, 9-12, 15, 18, нечёт.19-27, 26а, 27а, 27б, 28а,

чётн.28-46, 30а, 31, нечёт.35-41, 42а, 45, 47, 50, 52, 57, 59, 59а,

60, 63, 63а, 63б, 65, 66, 68, 70, 74, 76, 80;

чётн.28-46, 30а, 31, нечёт.35-41, 42а, 45, 47, 50, 52, 57, 59, 59а, 60, 63, 63а, 63б, 65, 66, 68, 70, 74, 76, 80; пер.Ягодный, 4;

ул.Сходненская, 1, 3, 5, 8(7), 19, 27;

ул.Венецианова, 1-21, 1кв.2, нечёт.23-35, 37/1, 37/2, нечёт.39-47;

ул.Васнецова, нечёт.1-17;

ул.Перова, 1, 2, 5, 6, чётн.8-16, 11, 13, 17, 19, 22;

ул.Поленова, 1-7, 10, 11, 13, 14;

ул.Палладина, 14/1, 14/2, 18, 20, 22-32, 26а, 30а/2, 34-38, 41, 41а, 46д, 48кв.9,

чётн.40-74, 52/1, 52а, 66 кв.1, 64/1, 68/1, 68/2, 70кв2, 74кв1;

чётн.40-74, 52/1, 52а, 66 кв.1, 64/1, 68/1, 68/2, 70кв2, 74кв1; ул.Крамского, 15;

ул.Автозаводская, чётн.2-18, 3, 6а, 7/11, 9, 15, 19, 21, 23/1, 23/2,

чётн.24-46, 27, 29, 31/11, 33/12;

чётн.24-46, 27, 29, 31/11, 33/12; ул.Неждановой, 13;

ул.Верещагина, 7-10, 8а;

ул.Макаренко, 12б, 14, 16;

ул.Скрябина, 17, 19;

ул.Бородина, 20, 22, 24;

ул.Пинская, чётн.4-18, 14а, 22, 26, 30, 32, 34, 34/1;

ул.Рогачевская, нечёт.1-25, 6, 8;

пер.Чистяковский, 22;

ул.Чернышковская 5;

ул.Помнющего, 1-5, 2а, 10;

ул.Тимирязева, 42, 46, 46а, 50а, 52;

ул.Волнистая, 6, 6/1;

ул.Владимирская, чётн.46-52, 53-56, 64, 66, 68;

ул.Комарова, нечёт.57-67, 75, 79;

ул.Ивановского, 12;

ул.Бабича, 12, 14, 16;

ул.Пономарева, 11, 13, 15;

ул.Грибанова, чётн.2-8, 2а, 2б, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6а, 7, 7а, 7б, 9а, 9б,

нечёт.9-23, 11а, 13а, 15а, 19а чётн.12-26;

нечёт.9-23, 11а, 13а, 15а, 19а чётн.12-26; ул.Добрушина, чётн.2-32, чётн.2а-20а, 24а;

ул.Шумского, 4-10, 4а, 6а, 8а, 8б, 10а, 10б, 12а;

ул.Солнечникова, нечёт.1-23;

ул.Степанищева, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20;

ул.Курсекова, 14.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского и Советского районов),

93-11-91 (справочная служба).