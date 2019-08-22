Жителям региона предлагают помощь волонтеров при переходе на цифровое эфирное вещание. Волонтеры помогут установить и подключить ТВ-тюнеры, помощь оказывается во всех муниципалитетах.

По данным комитета информационных технологий Волгоградской области, при работе по переходу на цифровое телевещание особое внимание уделяется ветеранам и многодетным семьям, одиноко проживающим пожилым людям. Каждый желающий может оставить заявку по телефону «горячей линии» на содействие волонтеров в подключении ТВ-тюнеров — устройство необходимо, если ваш телевизор технически устарел и не может принимать цифровой сигнал в формате DVB-T2. На данный момент свыше 1,5 тысяч жителей региона уже воспользовались помощью волонтеров. Всего специалистам «горячей линии» поступило свыше трех тысяч обращений. Отметим, что малообеспеченные жители региона могут получить компенсацию за приобретенный ТВ-тюнер — для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

В Волгоградской области также есть небольшое количество населенных пунктов, где для приема цифрового сигнала необходим спутниковый комплект оборудования. Сейчас его можно приобрести по льготной цене. Кроме того, находящиеся в сложной ситуации жители региона получают частичную компенсацию затрат на приобретение такого оборудования. Этой возможностью уже воспользовались 608 семей.

Переход на цифровое телевизионное вещание в России осуществляется в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ». В настоящее время в Волгоградской области уже обеспечена возможность приема 20 телеканалов в цифровом качестве, но параллельно с этим продолжается и аналоговое вещание, которое 14 октября текущего года прекратится во всех регионах страны — Россия полностью перейдет на цифровой телевизионный сигнал.

Получить консультацию по мерам социальной поддержки, покупке цифрового оборудования, а также оставить заявку на подключение жители Волгоградской области могут по телефону «горячей линии»: 8-800-302-66-22.