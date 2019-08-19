Интерактивный музей «Россия-Моя история» приглашает волгоградцев вспомнить мирных жителей Сталинграда, ставших жертвами варварской бомбардировки 23 августа 1942 года, в память о которых открывается уличная фотодокументальная выставка «Здания — крепости Сталинграда».

Экспозиция создана по одноименной работе историка архитектуры, кандидата технических наук, профессор кафедры архитектуры зданий и сооружений института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета, члена Союза архитекторов России, почётного архитектора России Петра Олейникова, написанной им к 75-летию Сталинградской Победы.

Здания довоенного Сталинграда сыграли важную роль в обороне города. Известно, что во время Сталинградской битвы, несмотря на то, что три четверти зданий было разрушено, каждый дом выступал опорным пунктом сопротивления для защитников Сталинграда. Противник прилагал неимоверные усилия, чтобы продвигаться по городу, в то время как бойцы Красной Армии малыми группами атаковали врага. Таким образом, разрушенные, разгромленные бомбардировками постройки стали непреодолимыми препятствиями для гитлеровцев.

На выставке представлены уникальные архивные изображения почти 30 сталинградских зданий, многие из которых не были восстановлены после войны, либо полностью изменили свой облик. Среди них – здание Железнодорожного вокзала, красивейший Дворец Пионеров, Главпочтамт. Увидеть их можно только на сохранившихся фото.

Выставка «Здания — крепости Сталинграда» будет открыта на площади перед входом в Исторический парк «Россия — Моя история» с 23 августа. Вход на выставку — свободный. Для всех желающих будут организованы экскурсии по выставке. Дополнительную информацию об участии в экскурсиях можно уточнить по телефону +7 (8442)97-91-81 или непосредственно в Интерактивном музее.