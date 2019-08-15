В Волгограде продолжается прием работ на фотоконкурс «#Волгоград430!», посвященный юбилею города. Лучшие фотографии будут представлены на выставке, которая будет работать во время празднования Дня города. Организаторы уже получили несколько десятков работ от жителей города.

На присланных волгоградцами фотографиях запечатлены памятные места и красивые виды города, яркие моменты праздников, культурных и спортивных соревнований, также много индивидуальных и групповых снимков, сделанных на фоне городских достопримечательностей.

Для участия в фотоконкурсе необходимо представить заявку и сами конкурсные фотографии. Каждая из них должна иметь оригинальное название, содержать фамилию и имя автора. Важно отметить, что в конкурсе принимают участие не только профессионалы, но и любители искусства фотографии.

Работы, победившие в фотоконкурсе в каждой из номинаций — «Город-герой», «Городской пейзаж», «Лица города» и «Городской уикенд», будут представлены на специальной экспозиции в День города, их авторы — награждены подарками и дипломами.

Прием заявок и работ для участия в фотоконкурсе осуществляется до 15 августа по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19 (кабинет 222). Более подробно ознакомиться с правилами фотоконкурса можно на сайте администрации Волгограда по ссылке.