Жителей региона приглашают стать участниками ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». Развлекательные мероприятия пройдут на 10 площадках региона. В рамках акции зрители смогут бесплатно посмотреть новые российские фильмы, выбранные путем зрительского голосования; принять участие в творческих встречах с актерами и киноведами.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в 2019 году вниманию зрителей представят три отечественные картины: фильм «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

В Волгограде главные мероприятия «Ночи кино» развернутся в интерактивном музее «Россия — моя история». Начало киносеансов — в 16:00: в зале-лектории покажут фильм «Балканский рубеж», а на большом уличном светодиодном экране в это же время — семейную комедию «Домовой».

Перед показом, в 15:30 в зале-лектории исторического парка состоится творческая встреча с киноведом, постоянной участницей кинофестиваля «Кинотавр», ветераном Великой Отечественной войны Зоей Абрамовной Финкельштейн. В 17:15 в холле музея всех гостей будет встречать актриса театра и кино Валентина Вац – она проведет интерактивную игру-викторину, посвященную кино. В 17:30 в зале-лектории начнется показ комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Жители Красноармейского района Волгограда смогут увидеть фильмы акции «Ночь кино» в кинотеатре «Ровесник». В муниципальных районах области бесплатные киносеансы ждут жителей Волжского, Михайловки, Камышина, Фролово, Серафимовича, Старой Полтавки, Светлого Яра, Дубовки. Показы художественных фильмов в рамках акции начнутся в 20:00.

В культурно-молодежном центре «Юность Волжского» перед киносеансами состоятся выступления детских и юношеских творческих коллективов, а также концертная программа. Концерт ждет и зрителей Серафимовичского городского кино-досугового центра «Дон» — здесь кинопоказы интегрированы в программу празднования Дня города. Во Фролово акция пройдет на территории «Центра физической культуры, спорта, здоровья молодежи и детей», для посетителей которого будет работать музейная экспозиция, посвященная 160-летию Фролово, а перед каждым сеансом организована развлекательная программа для детей и взрослых.