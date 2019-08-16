Уже в эти выходные жители и гости города смогут посетить чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу. Соревнования будут проходить в специализированном вело-парке Trialmania на территории сквера 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе. За титул чемпиона России будут бороться сильнейшие спортсмены всех возрастных групп с разных уголков страны.

Велотриал – одна из самых зрелищных дисциплин в велосипедных соревнованиях. Задача участников – преодолеть полосу препятствий на велосипеде, при этом не касаясь ногами земли или самих преград. Препятствия могут быть как естественные, например, огромные валуны или бревна, так и искусственные: железобетонные кубы или покрышки больших размеров. Участникам предстоит буквально запрыгивать на полутораметровые преграды, чтобы пройти ворота, расположенные в самых недоступных местах трассы.

Место проведения:

Краснооктябрьский район, Сквер им. 70-летия Победы, остановка «Библиотечная», вело-парк Trialmania

Расписание:

17 августа:

10:00 – 12:00 Первенство России

12:00 – 16:00 Чемпионат России

18 августа:

9:00 – 15:00 Кубок России

Организаторы:

· Федерация велосипедного спорта России

· Волгоградская областная федерация велосипедного спорта

· Клуб велотриала Vesper

· Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда

· МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда»