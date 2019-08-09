На следующей недели в сквере «70 лет Победы» специалисты и волонтеры ПМК «Проспект» проведут профилактическую акцию «Закрой окно» в рамках городской акции «Окна». Во время которой поднимут как никогда актуальную проблему.

Организатором мероприятия выступает подростково-молодежный клуб «Проспект» при поддержке муниципального учреждения «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда».

Акция проводится с целью привлечения внимания жителей к острой проблеме детского травматизма, предотвращение падения детей из окон, в том числе при опоре на противомоскитную сетку.

Акция будет проходить 14 августа, начало в 15:00. В этот день волонтеры будут раздавать молодым родителям, бабушкам и дедушкам, гуляющим с малолетними детьми, брошюры с информацией о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, находясь в квартире с детьми.