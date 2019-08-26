В День города жителей и гостей города приглашают посетить Волгоградский планетарий, который подготовил для своих гостей научно-познавательные программы. Взрослых и детей ждут экскурсии, научные эксперименты, захватывающие наблюдения в телескоп и лекции под звёздным небом планетария.

При условии ясной погоды 31 августа каждый желающий сможет увидеть город как на ладони и понаблюдать за главными достопримечательностями Волгограда с помощью телескопа. В 11:00, 13:00 и 15:00 всех гостей приглашают полюбоваться дневным Волгоградом, а в 21:30 – увидеть вечерние огни города.

1 сентября с 10:00 до 18:00 в планетарии будут проходить научно-познавательные программы, включающие в себя экскурсию в сопровождении лекторов, демонстрацию всех экспонатов, проведение эксперимента с маятником Фуко, а также лекции под звёздным небом нашего храма науки.

Дополнительную информацию можно уточнить по адресу: ул. Гагарина, 14 или по телефонам +7(8442) 24-18-72; +7(8442)24-18-80; 8 906-409-75-79.

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