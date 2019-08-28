Билайн проанализировал активность пользователей мобильного интернета из числа клиентов компании в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях по итогам расширения сети 4G в первом полугодии 2019 года. Волгоградцы попали в топ-5 самых активных интернет-пользователей. По данным внутренней аналитики оператора, на Юге самыми активными оказались абоненты г. Ставрополя (в среднем ежемесячно используют по 11,8 ГБ мобильного интернет-трафика), г. Астрахани (9,6 ГБ в месяц),г. Краснодара (9 ГБ в месяц), г. Ростова-на-Дону (8,3 ГБ) и г. Волгограда (7,1 ГБ). Один пользователь мобильного интернета в этих регионах в среднем «скачивает» в месяц около 9 ГБ. Это больше, чем среднемесячное потребление одного абонента в Москве (7,5 ГБ) или в Сочи (7,8 ГБ).

С начала года оператор значительно увеличил сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет, модернизировал существующие и построил новые базовые станции. Так, в Ростовской области прирост базовых станций 4G составил 81%, в Астрахани – 78%, в Краснодаре – 41%. В результате произошел существенный рост объема интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G: в Астраханской области– в 2,7 раза, в остальных регионах — в 2 -2,4 раза (по сравнению с первым полугодием 2018 года).

Усиление сети стимулирует абонентов активнее пользоваться интернет-сервисами: ежемесячно пользователь мобильного интернета Билайн в регионах Юга России в среднем использует трафик, равный просмотренным 81 HD-роликам или более 6 тысяч скачанных фотографий из социальных сетей.*

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»