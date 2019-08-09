11 августа в парке Героев-летчиков в Дзержинском районе состоится театрализованная поставка «В бой идут одни старики». В рамках мероприятия артисты-любители воссоздадут события, произошедшие на первом запасном Сталинградском аэродроме во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Театрализованная костюмированная постановка станет первой в конкурсе «Живые картины», который посвящен празднованию 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда и пройдет в течение августа. Начало представления – в 16:45.

​Место для демонстрации первой конкурсной работы выбрано не случайно. На территории, где сегодня располагается современный парк Героев-летчиков, в годы Сталинградской битвы находился первый запасной аэродром города. Композиция «В бой идут одни старики» в исполнении волгоградцев, решивших проявить свои актерские способности в творческом состязании, покажет реконструированные моменты из жизни качинских летчиков.

А сразу после постановки гости станут участниками первого музыкального фестиваля авиационно-патриотической песни «Крылья Качи», организованный администрацией Дзержинского района Волгограда при содействии регионального отделения ДОСААФ России. В программе – творческие номера, выставка военной техники, полеты парапланеристов, запуск авиамоделей, полевая кухня.