В конце августа в Волгограде состоится акция «Живые картины» в исторической среде «Прожектор сквозь время», во время которой гости смогут наблюдать инсталляцию, с погружением в события конца 19 начала 20 века в г. Царицыне. Мероприятие будет проходить 28 августа с 16:00 до 17:00 на территории улицы Волгодонская, за Главпочтамптом.

Как сообщают организаторы, перед зрителями развернется ожившая картина ярмарки в старом Царицыне, с купцами и нищими, торговцами и ремесленниками, газетчиками, цирковыми артистами и кукольным театром. На один час поменяют свой облик не только люди, но и улицы, которым вернут прежние названия.

В главных ролях выступят участники творческих коллективов, артисты и музыканты Центра культуры и досуга «Родина» при поддержке администрации Центрального района города Волгограда.