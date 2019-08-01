В ближайшие выходные в парке «Комсомольский сад» в рамках общегородского конкурса «Уличный артист» состоится «IV-й городской Свободный микрофон». Участниками могут стать все желающие, кто хочет показать свой талант публике.

Мероприятие будет проходить 3 августа. На сцене ждут самых смелых гостей, которые выступят перед зрителями со своими творческими идеями. Комсомольский сад предоставит любому человеку возможность и время — пять минут на то, чтобы заявить со сцены о себе и о своём творчестве.

Нынешняя, четвёртая встреча проекта «Свободный микрофон» пройдёт в рамках общегородского конкурса «Уличный артист» и общегородского конкурса чтецов к Дню города, где будут выбирать достойных II-го тура прослушивания участников.

Для участников есть ограничения — нельзя материться, агитировать за политику и рассказывать про эротику. Микрофон включается в субботу в 17:00. Желательно прийти для регистрации заблаговременно.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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