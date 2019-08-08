В честь Дня физкультурника на верхней террасе Центральной набережной откроется сразу шесть спортивных интерактивных площадок. Гости смогут поучаствовать в турнирах по флорболу, мини-футболу, спортивному ориентированию и шахматных играх. Спортивное мероприятие будет проходить 10 августа, на верхней террасе набережной им. 62-й Армии, начало в 9:00.

​Спортивные состязания и мастер-классы, подготовленные организаторами праздника, рассчитаны на всех желающих любого возраста. Одна из самых больших площадок будет посвящена кроссфиту – функциональному многоборью. Инструкторы проведут мастер-классы сразу по нескольким видам спорта — тяжелой атлетике, гимнастике, гиревому спорту, сухой гребле и многим другим. Представители городского шахматно-шашечного клуба СШ №20 предложат волгоградцам, участникам праздника, сеансы одновременной игры. Любителей игровых видов спорта ждут турниры по мини-футболу и флорболу, а городские спортивные школы пригласят пройти лабиринт по спортивному ориентированию и мастер-класс по волейболу.

Программу показательных выступлений откроют танцоры спортивной школы №22 «Мечта» и гимнастки спортивной школы олимпийского резерва №3. Учащиеся спортивной школы олимпийского резерва №10 покажут акробатические трюки, а воспитанницы муниципального спортивного клуба «Зенит» исполнят танец гимнасток.

Главными гостями праздника станут известные спортсмены Волгограда. В их числе – чемпионка Олимпийских игр по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта Лариса Ильченко, чемпион Сурдлимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Алексей Савостин, чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Любовь Васильева.

В рамках спортивного праздника также состоится торжественная церемония чествования лучших работников отрасли физической культуры и спорта Волгограда и области. Свыше 100 спортсменов и тренеров будут награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения, а также личный вклад в развитие физической культуры и спорта.