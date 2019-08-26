Телеком-оператор «Дом.ru» приглашает волгоградцев в летний кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом. Мероприятие состоится в четверг, 29 августа в «Саду Комсомольском». Начало — в 19:00, вход свободный, возрастное ограничение — 12+.

Перед показом гостей ждет развлекательная программа, несколько интерактивных площадок с волшебными мастер-классами и розыгрыш книг о Гарри Поттере. Организаторы подготовили креативную фотозону в стилистике фильма, которая создаст особую атмосферу на площадке.

«Мы решили посвятить этот вечер магии — магии кино и пригласить горожан посмотреть любимый многими фильм под открытым небом. Летние кинопоказы, ставшие доброй традицией «Дом.ru», третий год подряд собирают тысячи киноманов в разных городах. Надеемся, гости получат удовольствие от развлекательной программы и показа, который мы для них приготовили», — отмечает Иван Ягупов, директор филиала «Дом.ru»  в Волгограде.

Клиентам «Дом.ru» доступно 222 телеканала, 50 из которых – фильмовые. Смотреть любимое кино можно любым удобным способом: с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или на сайте  компании http://movix.ru/.

Волгоградцев приглашают в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом На связи

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