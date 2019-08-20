В конце августа Волгоград присоединится к четвертому Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Гостей ждут 31 августа на верхней террасе центральной набережной города-героя.

По данным комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, фестиваль в формате семейного праздника начнется в 15:00. В рамках фестиваля гостей познакомят с особенностями функционирования компаний ТЭК Волгоградской области, а также пригласят принять участие в различных акциях, конкурсах, играх, квестах и многих других познавательных и развлекательных мероприятиях.

Любой желающий сможет сфотографироваться на фоне баннеров с символикой фестиваля, а после выложить фотографии в социальных сетях с хэштегом #ВместеЯрчеВолгоград2019.

Самые юные гости примут участие в конкурсе рисунков, раскрасят энергосберегающую лампочку, сыграют в тематические настольные игры и поучаствуют в энергодартсе. Победители и активные участники конкурсов и игр будут награждены дипломами, получат памятные сувениры. Кроме того, в рамках фестиваля состоится награждение победителей областных конкурсов, а также акция «10 правил энергосбережения».

Напомним, главная цель #ВместеЯрче — акция по привлечению внимания жителей России к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, популяризация использования в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий. Организатором фестиваля является «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администрации Волгоградской области и города Волгограда.