В начале осени в Волгограде будет проведена акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор», организатором которой выступает командование Южного военного округа (ЮВО) и Администрация Волгоградской области.

По данным пресс-службы Южного военного округа, в рамках акции будет организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту, в ходе мероприятия все желающие смогут проконсультироваться со специалистами и пройти углубленное профессионально-психологическое тестирование. Также специалисты жилищного обеспечения по Волгоградской области предоставят информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и включению в накопительно-ипотечную систему.

Для посетителей выступят военный оркестр, рота Почётного караула, ансамбль песни и пляски ЮВО, лучшие коллективы Волгоградской области и разведывательная рота с демонстрацией боевых приёмов.

Также на тематических площадках будут представлены современная экипировка военнослужащих, вооружение и боевая техника, в том числе: современные танки Т-90А, боевые машины пехоты третьего поколения, самоходные артиллерийские орудия «Хоста», бронетранспортеры, также у посетителей будет возможность попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

Мероприятие состоится 1 сентября 11:00 до 14:00 на набережной Волги центрального парка культуры и отдыха Волгограда.