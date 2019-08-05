В ближайшие четверг, в рамках проекта «Кино под звездами» в парке «Комсомольский сад» состоится показ волшебной кинокартины «Cirque du Soleil: Сказочный мир». На киносеанс приглашаются все желающие.

Первым фильмом в этот четверг зрители смогут увидеть фееричную картину в жанре фэнтези режиссёра Эндрю Адамсона «Cirque du Soleil: Сказочный мир», который рассказывает историю двух влюбленных людей, разлучённых судьбой, и чтобы снова быть вместе им предстоит пройти немало испытаний. Фильм включает в себя действия из семи шоу Cirque du Soleil, демонстрировавшихся в Лас-Вегасе в 2011 году. Фильм рассчитан на возраст от шести лет.

Вторым фильмом будет показана комедия режиссера Лорин Скафария «Ищу парня на конец света» со Стивом Кареллом и Кирой Найтли в ролях.

А перед киносеансом перед собравшимися выступит Наиля Парубочая — серебряный голос Волгограда по версии фестиваля «Голос Волгограда — 2017».

Мероприятие пройдет 8 августа начало в 20:00. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.