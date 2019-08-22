В рамках празднования Дня города на Центральном рынке города будет организованная развлекательная программа, во время которой для гостей выступят популярные волгоградские исполнители. Концерты и творческие программы будут проходить 30, 31 августа и 1 сентября на обновленной территории внутреннего дворика рядом с заведениями фуд-зоны.

Серию вечерних выступлений откроет в следующую пятницу, 30 августа, в 19:00 музыкальная группа «8 марта». С 20:00 концерт продолжит творческое объединение «Шестое чувство». На второй площадке – уличной сцене – в семь вечера стартует танцевальный фестиваль в стиле «латино».

31 августа, в субботу, четырехчасовая праздничная программа на Центральном рынке в 18:00 начнется с выступления ВИА «Субботний вечер», затем для гостей праздника акустические версии популярных песен исполнит брасс-бенд «Мегаполис». С 20:00 горожан муниципальное предприятие приглашает на диджей-вечеринку. А в воскресенье, 1 сентября, для волгоградцев выступит музыкальная группа «Staffles».

Все желающие в дни проведения праздничных мероприятий, организованных МУП «Центральный рынок», могут также посетить заведения фуд-зоны – рядом с ними обустроены уютные гостевые зоны. Для более комфортного отдыха посетителей установлены в качестве летних площадок 7 теневых навесов. Накануне здесь специалисты завершили также установку системы искусственного тумана.