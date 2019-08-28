31 августа, накануне Дня города, на центральной набережной Волгограда состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» и «Управление отходами — Волгоград» приглашают юных волгоградцев стать участниками творческой экологической акции.

Фестиваль «Вместе ярче» по традиции пройдет на верхней террасе набережной им. 62-й Армии с 15.00 до 18.00 в формате праздника для всей семьи. Конкурсы, игры, квесты фестиваля «Вместе ярче» разрабатываются так, чтобы в увлекательной форме показать юным горожанам и их родителям, что такое энергосбережение и как эти приемы, технологии применить дома, чтобы сберечь воду, тепло, электроэнергию – и семейный бюджет тоже.

Волгоградские концессионеры следуют рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру в области «зеленого инвестирования». Принимая решения о развитии компании, здесь выбирают те пути, которые будут положительно влиять на окружающую среду и развитие общества в целом. Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий, сокращение потерь воды, тепла и электроэнергии, качественная очистка стоков – это вклад коммунальщиков в сегодняшнее экологическое благополучие. А обучение юных потребителей бережному отношению к коммунальным ресурсам, их экономии – это вклад в общее будущее.

На фестивале коммунальщики предлагают младшим горожанам проявить свои творческие способности. Для них приготовлены фанерные таблички, на которых можно сделать свой рисунок или текст с призывом не мусорить, беречь природу. Готовую табличку автор забирает с собой, чтобы поставить там, где она нужна: в парке, во дворе у дома и т.д. А самых младших на коммунальной площадке фестиваля встретит волшебный персонаж, который покажет, как устроен водопровод.

Организатором фестиваля выступило государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администрации Волгоградской области и администрации Волгограда. Организаторы обещают, что самые активные участники конкурсов и игр получат сувениры.