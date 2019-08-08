В пятницу, 9 августа на верхней террасе Центральной набережной будет проходить открытый творческий фестиваль «Между двух вод». На сцене зрители смогут увидеть выступление талантливой молодежи, которая объединить в своих номерах талант и труд, опыт и удачу, традиции и эксперимент.

Фестиваль будет проходить с 17:00 до 20:00. Перед собравшимися выступят молодые музыканты и признанные мастера исполнительского искусства: народный ансамбль «Настроение» и школа рока «High road».

Организатором фестиваля выступает  МУ «Молодежный центр «Друзья» Волгограда».

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