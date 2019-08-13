В ближайшую пятницу всех желающих приглашают на верхнюю террасу центральной набережной, где будет проходить очередное мероприятие цикла творческих встреч «Перфоманс». Организатором мероприятия выступает МУ ГМЦ «Лидер» при

поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации

Волгограда.

Мероприятие будет проходить 16 августа в 17:00. В этот вечер на сцене выступят солистки Калачевской городской филармонии. А потом гостям предложат потанцевать под современную музыку в компании с девушками из Kangoo jumps и поразится мастерству чемпионов мира по хип-хопу – школы танцев «Наш стиль».

Помимо концертной программы пришедших ждет фотозона, розыгрыши призов и многое другое.