В ближайшую пятницу всех желающих приглашают на верхнюю террасу центральной набережной, где будет проходить очередное мероприятие цикла творческих встреч «Перфоманс». Организатором мероприятия выступает МУ ГМЦ «Лидер» при
поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации
Волгограда.

Мероприятие будет проходить 16 августа в 17:00. В этот вечер на сцене выступят солистки Калачевской городской филармонии. А потом гостям предложат потанцевать под современную музыку в компании с девушками из Kangoo jumps и поразится мастерству чемпионов мира по хип-хопу – школы танцев «Наш стиль».

Помимо концертной программы пришедших ждет фотозона, розыгрыши призов и многое другое.

Волгоградцев приглашают на очередную творческую встречу "Перфоманс" Общество

:-P
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