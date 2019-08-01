В эти выходные на территории парка в пойме реки Царица, возле интерактивного музея «Россия — Моя история» состоится молодежный фестиваль уличной культуры «В Движении — 2019». Мероприятие запланировано на 4 августа, начало в 17:00.

Участникам фестиваля будет предложено выступление в номинациях:
— «Sound Profi» (рэп и R’n’B-исполнение) – соло и группа;
— «Show-dance» («уличные» танцевальные направления — hip-hop, RnB, break dance, locking, waaking, jazz – modern, electric – boogie, popin) — танцевальные коллективы и сольные исполнители.

Организатором фестиваля выступает муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Волгоградцев приглашают на фестиваль «В Движении - 2019» Общество

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