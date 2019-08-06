В ближайшую субботу музей-заповедник «Старая Сарепта» организовывает «Этногастротур в Сарепту», участники которого познакомятся с бытом и традициями различных народов, проживающих в Нижнем Поволжье. В этот же день в старинном подземелье музейного комплекса пройдет вокально-инструментальный концерт «Музыка кино». Посетители услышат живую музыку из популярных отечественных и зарубежных фильмов разных десятилетий в исполнении волгоградских музыкантов.

Этногастрономическое путешествие будет посвящено Международному дню коренных народов. Гости музея-заповедника посетят «Дом нижневолжского крестьянина», «Калмыцкую кибитку», «Жилище татарского крестьянина Нижнего Поволжья конца XIX — начала XX века». В этнографических экспозициях посетители увидят, как был обустроен быт разных народов, познакомятся с кухней сарептян, татар, калмыков, русских. Каждый сможет приготовить настоящий татарский эчпочмак, немецкий десерт – картофельное печенье, а также горчичный соус с каперсами для закваски квашеной капусты. Гости попробуют калмыцкий махан — шулюм и вермишель с бараниной и луком. Считается, что это блюдо излечивает от многих болезней, придает сил и энергии. В завершении всех гостей угостят традиционным чаем с чабрецом, мятой, перцем, яблоком.

Начало этногастротура – 10 августа в 16:00. Жители отдаленных от юга Волгограда районов смогут отправиться в «Этногастротур в Сарепту» на электричке. Отправление с пригородного вокзала «Волгоград 1» в 14:39, возвращение на станцию «Волгоград 1» в 19:20.

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