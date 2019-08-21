В рамках празднования Дня города на площадке перед интерактивным музеем «Россия – моя история» состоится «Царицынский бал», в рамках которого участники исполнят адаптированные варианты светских танцев — полонеза, вальса и менуэта — под живую музыку симфонического оркестра Волгоградского музыкального театра. Музыкально-театрализованное мероприятие будет проходить 31 августа с 16:00 до 20:00.

Накануне мероприятия, 30 августа в 18:00, состоится репетиция для всех желающих принять участие в бале. Танцевальные пары освоят основные движения, необходимые для исполнения танцев. Мастер-классы для участников проведет творческая группа «Русский бал». Форма одежды участников бала тематическая: длинные платья, желательно наличие веера и соответствующей прически для девушек и костюмы и смокинги для юношей. Вся актуальная информация размещена в группе «Русский бал».

Уже известны музыкальные произведения, под которые будут исполняться танцы. Так, полонез будет положен на фрагмент из оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, менуэт – на фрагмент из сюиты «Музыка на воде» Г.Ф. Гендель, вальс станцуют под музыку из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Специально для «Царицынского бала» отдельный номер готовят воспитанники Детской школы хореографического искусства.

В это же время на территории возле интерактивного музея будет работать селфи-зона, где гости праздника смогут сделать красивые и оригинальные фотографии. Продолжат музыкальный вечер 31 августа выступление артистов театра «Царицынская опера» и эстрадный концерт «Виват, Волгоград!».