До конца лета в Центральном районе вдоль Нулевой продольной магистрали планируют обустроить новую пешеходную зону. Реконструкцию участка будет проводить Муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района», сотрудники которого уже приступили к работам по благоустройству. Сейчас тут ведется демонтаж бордюров и парапетов, а после специалисты начнут вынос инженерных сетей и устройство нового покрытия. Завершить реконструкцию планируется до конца текущего месяца.

За первый день работы бригада демонтировала свыше 80 погонных метров бордюров, а также порядка 20 гранитных парапетов. Все парапеты нумеруются и после окончания работ будут возвращены на место в той же последовательности.

Также с территории будут вынесены коммуникации сетей электроснабжения, поливочный водопровод, подрядная компания заново проложит линию наружного освещения. Затем на всем участке дороги от круговой развязки у Речного порта до здания Царицынской водокачки будет произведена замена покрытия с укладкой двух слоев щебеночно-мастичного асфальтобетона. В том числе рабочие оборудуют круговую развязку напротив Речного порта капитальными ограждениями.

На время реконструкции проезд транспорта по Нулевой продольной магистрали, проходящей вдоль Центральной набережной, не ограничивается. Дорожные службы обращаются к автомобилистам и гостям города с просьбой быть внимательными при движении и, с пониманием отнестись к возможным затруднениям.

Первые массовые мероприятия на обновленной территории пройдут уже во время празднования 430-летия со дня основания Царицына-Сталинграда-Волгограда. 31 августа с 18 до 21 часа здесь пройдет 6-й этап чемпионата России по силовому экстриму «Сталинградская битва», который сменит в 21 час молодежная дискотека «VOLGOGRAD FEST». А 1 сентября на этой площадке финиширует массовое театрализованное фестивальное шествие «Волгоградская маска». Карнавал пройдет по улицам Мира и Краснознаменской. Завершится театрализованный праздник в 18.45 общей вокально-хореографической постановкой. А уже в 19 часов здесь начнется большой праздничный гала-концерт «#Волгоград430!». Он продлится до 22.00, когда нижнюю террасу озарят залпы праздничного фейерверка.