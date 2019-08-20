В рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения» организовало обновление тепловой магистрали, пролегающей по ул. Огарева. В ходе работ будет заменено порядка 500 метров ветхой тепловой сети. В связи с реконструкцией вводится ограничение движения транспорта по ул. Огарева в границах ул. Козловской и Рабоче-Крестьянской с 20 августа по 15 октября.

Повысить надежность оказания коммунальных услуг жителям Волгограда – приоритетная задача ООО «Концессии теплоснабжения». С этой целью в Ворошиловском районе стартовало техническое перевооружение изношенной тепловой магистрали, пролегающей по ул. Огарева. Трубы здесь были проложены более 20 лет назад. Значительный износ металла в результате длительного периода эксплуатации привел к высокому уровню аварийности: только в этом году на тепловой магистрали устранили три порыва.

Чтобы привести в порядок тепловую магистраль и при этом улучшить подачу тепла и горячей воды потребителям, ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы приступили к техническому перевооружению трубопровода диаметрами 300 и 400 мм. В процессе реконструкции используют современные трубы в пенополиуретановой изоляции. ППУ-изоляция не разрушается со временем, надежно защищает сети от внешних нагрузок, а кроме того позволяет прокладывать коммуникации бесканальным способом, то есть без использования бетонного «короба», непосредственно в грунт.

Всего по ул. Огарева реконструируют около 500 (в однотрубном исчислении) метров теплосети.

В связи с заменой тепломагистрали вводится ограничение движение транспорта по ул. Огарева в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской с 20 августа по 15 октября. Объезд осуществляется по ул. Козловской, Баррикадной, Академической, Рабоче-Крестьянской.

Компания приносит извинения жителям за возможные неудобства. Ремонт инженерных коммуникаций сегодня — это бесперебойная подача тепла и горячей воды завтра.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.