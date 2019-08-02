В Дзержинском районе Волгограда выявлен факт незаконного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Владелец огромного трехэтажного коттеджа не стал утруждать себя заключением договора с ресурсоснабжающей организацией. Сейчас ему грозит не только отключение водоснабжения, но и возмещение причиненного незаконным водопользованием ущерба.

С жалобой в ресурсоснабжающую организацию обратились жители улицы Перелазовской в Дзержинском районе Волгограда. Люди посетовали, что новые соседи, купившие трехэтажный дворец из красного кирпича, незаконно и грубо врезались в сеть городской канализации. Добропорядочные волгоградцы опасались, что из-за нарушения всех существующих норм и правил подключения к сетям улица может просто утонуть в нечистотах.

Контролеры «Концессий водоснабжения» вышли с проверкой по адресу, указанному в жалобе. Опасения жителей подтвердились. Дом, которым легко можно назвать замком, был подключен к сетям незаконно. Вода от сети городского водопровода поступала по ветке диаметром 40 миллиметров, канализационная труба диаметром 100 миллиметров была выведена в колодец. В присутствии представителя владельца дома контролеры «Концессий водоснабжения» составили акт о бездоговорном потреблении воды и предложили владельцу дома самостоятельно прийти в офис компании для заключения договора и оплаты за уже потребленные ресурсы. В противном случае коттедж отключат от сетей водоснабжения и канализации, а для того, чтобы снова начать пользоваться водой, владельцу замка нужно будет заключить договор на водоснабжение и водоотведение, заплатить за уже использованную воду, а также оплатить работы по повторному подключению к сетям.

«Концессии водоснабжения» просят волгоградцев сообщать в компанию о всех случаях незаконного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Специалисты выедут на место, проведут проверку, и, если подозрения подтвердятся – примут необходимые меры.

Самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения недопустимо. Все подобные работы должны проводиться под контролем специалистов «Концессий водоснабжения». В противном случае – слишком высок риск того, что в водопроводную трубу попадет песок или грунт, что ухудшит качество поставляемой Концессией воды. Незаконная врезка в канализацию грозит регулярными засорами.

Справка: расчет потребления ресурса осуществляется с момента контрольной проверки в месте, где была выявлена незаконная врезка, до дня фактического устранения самовольного подключения. Объем воды считается, исходя из пропускной способности водовода, круглосуточно работающего на полную мощность. Объем сточных вод считается по пропускной способности сетей канализации.