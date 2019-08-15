Волгоградцев приглашают принять участие в культурологическом марафоне «Все грани Гранина», который станет частью программы мероприятий Года Гранина. Волгоград вошел в число шести регионов, где пройдет акция. В рамках марафона жителей и гостей региона ждут выставка, открытые уроки и мастер-классы, ретроспективный кинофестиваль, читательский марафон, флешмоб, посвященные творчеству известного писателя.

Торжественное открытие культурологического марафона «Все грани Гранина» состоится 22 августа в 12:00 в здании Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького. Вниманию посетителей представят выставку, в которую войдут уникальные материалы о жизни и творчестве Даниила Гранина, будет впервые собрана полная библиография писателя.

В этот же день в библиотеке Горького в 14:00 состоится открытый урок «Развитие личности через профессию на примере жизни героев Даниила Гранина», на котором представители юного поколения узнают о героях книг писателя, выборе призвания и будущей профессии. В своих произведениях Даниил Гранин писал о поиске жизненного пути, ключевой роли образования, самоотверженном труде, следованию своим целям — об этом и пойдет речь на открытом уроке, на который приглашаются все желающие.

Ежедневно во время проведения марафона в дискуссионном клубе в библиотеке в 12:30 и 15:30 будут проходить мастер-классы и открытые лекции по саморазвитию — этой теме Даниил Гранин уделял большое внимание в своем творчестве и общественной жизни.

В рамках культурологического марафона начнет работу ретроспективный кинофестиваль, на котором покажут кинофильмы, снятые по сценариям писателя. После сеансов зрители смогут поделиться своими впечатлениями от просмотра благодаря «свободному микрофону».

В рамках читательского марафона гости фестиваля смогут прочитать отрывки из произведений писателя и принять участие в создании видеокниги Волгограда, которая будет опубликована на сайте всегранигранина.рф.

Помимо этого, жителей Волгограда ждет флешмоб, посвященный творчеству писателя. Вход на все события марафона свободный. Полную программу мероприятий можно найти на официальном сайте всегранигранина.рф.