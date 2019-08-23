Проверку состояния внутридомовых коммуникаций осуществляют управляющие организации. На данный момент 78% жилых зданий областного центра подготовлены к холодам. Одновременно обеспечена готовность к осенне-зимнему периоду 170 социально-значимых учреждений.

Многоквартирные дома Волгограда готовятся к началу отопительного сезона. Обслуживающие жилой фонд управляющие организации обязаны проверить состояние запорной арматуры, осмотреть и откорректировать дроссельные устройства, подготовить индивидуальные тепловые пункты, восстановить изоляцию на трубах в подвалах и чердаках МКД, провести промывку и опрессовку внутридомовых сетей. В настоящее время к зиме подготовлены инженерные коммуникации в 4 тысячах многоквартирных домов города, получающих тепло централизованно.

Важной частью подготовки к зиме жилого фонда со стороны УК и ТСЖ является также проверка работоспособности общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии. ООО «Концессии теплоснабжения» напоминает управляющим организациям, что сегодня в поверке нуждаются 819 общедомовых счетчиков. Завершить поверку ОДПУ необходимо до наступления осенне-зимнего периода, в противном случае не прошедшие поверку счетчики будут считаться неисправными. Это значит, что жильцам в течение трех месяцев придется платить за отопление по среднемесячному объему потребления тепловой энергии, а затем – по нормативу. При этом если ОДПУ в прошлом отопительном сезоне проработал менее 3-х месяцев, то в текущем отопительном периоде при отсутствии поверки общедомового прибора учета плату сразу будут выставлять по нормативу.

Только после того, как все необходимые мероприятия будут проведены, УК и ТСЖ смогут получить акты готовности теплопотребляющих установок дома к прохождению отопительного периода. Окончательная готовность жилого фонда к холодам подтверждается органами местного самоуправления.

Помимо многоквартирных домов встречать зиму сегодня готовятся социальные объекты. Промывку и опрессовку уже успешно прошли сети в 91 образовательном учреждении и 79 медицинских организациях.