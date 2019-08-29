«Концессии теплоснабжения» обеспечивают готовность тепловой инфраструктуры города к отопительному сезону. На данный момент профилактику прошли 79 котельных, 276 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций. Кроме того, завершились первичные гидравлические испытания всех сетей теплоснабжения, пролегающих на территории Волгограда. Теперь по результатам первичных испытаний рабочие энергорайонов проводят повторную – окончательную — проверку трубопроводов на прочность.

Тепловое хозяйство Волгограда готовится к началу отопительного сезона 2019 – 2020. Основные мероприятия, позволяющие обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды потребителям, традиционно осуществляются на сетях. Чтобы подготовить инженерные коммуникаций к зиме, рабочие проводят гидравлические испытания. Во время гидроиспытаний в трубы подают высокое давление, тем самым тестируют систему на прочность. Если обнаруживаются слабые участки, их ремонтируют.

В настоящее время 100% сетей теплоснабжения города прошли первичные гидравлические испытания, по результатам которых было устранено 881 повреждение. В таком количестве выявленных протечек нет ничего удивительного, ведь срок службы большинства теплопроводов в Волгограде давно истек. Вместе с тем, чем больше порывов ликвидируют в межотопительном сезоне, тем эффективнее будет работа коммуникаций в зимний период. В процессе устранения технологических нарушений при подготовке к осенне-зимнему периоду «Концессии теплоснабжения» отремонтировали 12,2 км наиболее проблемных участков теплотрасс.

Сейчас сети тестируют повторно. Повторные гидроиспытания проводятся для того, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исправном техническом состоянии труб после первичных испытаний. Окончательную проверку на прочность уже прошли 89% городских теплотрасс.

Одновременно продолжаются профилактические ремонты в котельных, центральных тепловых пунктах и насосных станциях. В ходе профилактики на объектах теплоснабжения ремонтируют оборудование, чистят котлы, проверяют работоспособность контрольно-измерительных приборов. На данный момент к встрече холодов успешно подготовлены 79 котельных, 276 ЦТП и насосных станций.