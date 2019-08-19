В Советском районе Волгограда состоится районная акция «Наш дом – Россия», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации. В рамках акции для гостей будут работать различные интерактивные площадки и состоится салют из мыльных пузырей.

Мероприятие будет проходить 20 августа с 17:00 на МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» (ул. Даугавская, 1) откроются интерактивные площадки: художественное мастерство, рисование на мольбертах и асфальте на тему «Яркая Россия» и стилизация, «раскрашивание» в триколор корабля-парусника со стикерами с пожеланиями от молодежи.  Волонтеры молодежно-подросткового Центра Советского района Волгограда предложат участникам акции ответить на вопросы викторины о Российской символике.

В заключение акции состоится праздничный салют из мыльных пузырей. Организатором районной акции «Наш дом – Россия» выступает МУ «Молодежно-подросткового Центра Советского района Волгограда».

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Жителей и гостей города приглашают на «Дискотеку мыльных пузырей»
  2. «Ночь музеев» пройдет уже в эти выходные
  3. Как в Волгограде будут Масленицу отмечать