В Советском районе Волгограда состоится районная акция «Наш дом – Россия», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации. В рамках акции для гостей будут работать различные интерактивные площадки и состоится салют из мыльных пузырей.

Мероприятие будет проходить 20 августа с 17:00 на МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» (ул. Даугавская, 1) откроются интерактивные площадки: художественное мастерство, рисование на мольбертах и асфальте на тему «Яркая Россия» и стилизация, «раскрашивание» в триколор корабля-парусника со стикерами с пожеланиями от молодежи. Волонтеры молодежно-подросткового Центра Советского района Волгограда предложат участникам акции ответить на вопросы викторины о Российской символике.

В заключение акции состоится праздничный салют из мыльных пузырей. Организатором районной акции «Наш дом – Россия» выступает МУ «Молодежно-подросткового Центра Советского района Волгограда».