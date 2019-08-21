Волгоградские железнодорожники почтут память мирных жителей, погибших во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года. Акция «Памятный гудок» будет проходить 23 августа на Приволжской железной дороге. В 12:00 локомотивы грузовых и пассажирских поездов, находящиеся в городской черте, подадут звуковой сигнал.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, в тоже время на станции Бекетовская состоится торжественный митинг, в котором примут участие железнодорожники и жители Кировского района Волгограда. Станция Бекетовская была разрушена одной из первых во время авианалёта немецко-фашистской авиации 2 ноября 1941 года. В тот день на станции и в близлежащих окрестностях погибло 72 жителя Сталинграда, в том числе 12 детей. В память об этом трагическом событии на здании железнодорожного вокзала была установлена мемориальная доска.

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