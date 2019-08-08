Уже в эти выходные в селе Каршевитое Ленинского района будет проходить чемпионат России по ловле спиннингом с лодок. Участниками чемпионата станут команды из Московской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Белгородской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края. В составе команд — 26 мастеров спорта России.

По информации облтуризма, соревнования пройдут в двух дисциплинах: парная и командная ловля спиннингом с лодок. Для проведения состязаний выбран участок Волги с шириной русла до двух километров, глубиной до 20 метров, характеризующийся средним и сильным течением. Как отмечают организаторы соревнований, основными видами рыб в уловах являются окунь, судак, щука, жерех, голавль, язь, берш. По каждому виду установлен минимальный допустимый размер, зачет проводится по длине пойманной рыбы, измеряемой судьей-контролером, с ее последующим выпуском.

Торжественное открытие чемпионата состоится 9 августа в 17:00, первый тур соревнований — пройдет 10 августа с 7:00 до 14:00, второй — 11 августа. В завершение состоится церемония закрытия и награждение призеров соревнований. Команды, занявшие призовые места, и победители в личном зачете будут награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта РФ.