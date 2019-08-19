Жителей и гостей региона приглашают на третью специализированную выставку День поля «Волгоградский овощевод-2019». В рамках мероприятия будет работать ярмарка, где можно приобрести самые свежие продукты.

День поля состоится 22 августа на базе фермерского хозяйства Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе. Проект позволяет сверить векторы развития отрасли, рассмотреть наиболее актуальные вопросы и выработать эффективнее решения. Кроме того, на выставке буду представлены образцы современной техники и оборудования.

Мероприятие такого формата пройдет в третий раз, однако в 2019-м День поля будет интересен не только тем, кто занят в производстве, — 22 августа для жителей и гостей региона организуют ярмарку, где будут представлены плоды труда местных овощеводов.