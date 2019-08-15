И вновь жители и гости города смогут увидеть самый красочный фестиваль года, который соберет лучших флористов и любителей цветов в одном месте. В рамках празднования Дня города на Центральной набережной Волгограда состоится ежегодный конкурс-фестиваль «Цветочный джем». Участники мероприятия продемонстрируют свои достижения в цветоводстве, а также флористическом и ландшафтном оформлении городских пространств.

В конкурсе цветников могут принять участие все желающие – как профессиональные агрономы и флористы, так и любители. Достаточно предварительно подать заявку в районную администрацию. На фестивале городского и ландшафтного дизайна участники покажут свои самые лучшие оранжерейно-цветущие и декоративно-лиственные живые цветы, композиции из цветов, а также стенды, рассказывающие о достижениях в цветоводстве и озеленении дворов, территорий школ, детских садов, учебных заведений, объектов здравоохранения.

Победителями конкурса будут признаны три команды, набравшие наибольшее количество баллов. Мероприятие будет проходить 31 августа с 11:00 до 14:00 на верхней террасе центральной набережной. Итоги фестиваля жюри объявит 16 сентября.