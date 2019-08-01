Парк «Юбилейный» в самом южном районе Волгограда, который уже не первый год пытаются благоустроить, продолжают обновлять. В этом году горожанам обещают, что на территории парка будет обустроена сцена. По завершению работ, которые ведутся в парке, тут появятся крытые беседки-перголы, детские игровые и спортивные комплексы, а также обещают высадить деревья и кустарники.

В настоящий момент подрядная организация армирует фундамент на площади 250 квадратных метров. Позже здесь установят крытую сцену в виде полукруга и несколько рядов зрительских мест. Одновременно с подготовкой фундамента подрядная организация восстанавливает тротуарное покрытие на площади 1600 квадратных метров.

На следующем этапе бригады приступят к монтажу крытых беседок, внутри которых расположатся деревянные скамейки и качели, к каждой беседке оформят дорожку из гравия – всего предстоит уложить порядка 800 квадратных метров такого покрытия.

Для маленьких посетителей в «Юбилейном» установят игровой городок в форме корабля и обустроят городок площадью 300 квадратных метров. В дополнение к установленной весной спортивной воркаут-площадке в парке специалисты оборудуют место для занятий гандболом и баскетболом, спортзал на открытом воздухе с силовыми тренажерами. Следить за обеспечением порядка на территории специалисты будут при помощи современных камер наружного видеонаблюдения. Осенью в обновленном парке высадят порядка 350 деревьев от 1,5 до 2 метров и несколько тысяч кустарников.