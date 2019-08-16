В семи волгоградских школах начались работы по установке новых современных спортивных площадок. На данных многофункциональных спортивных объектах во время уроков физкультуры смогут заниматься несколько тысяч школьников. Кроме того, возможность посещать современные спортгородки во внеурочное время появится у всех желающих.

Всего в Волгограде будет установлено 7 спортплощадок на территории школ, лицеев и гимназий, в перечень вошли школа №19 Центрального района, гимназия №17 Ворошиловского района, школа №89 Дзержинского района, гимназия №8 Красноармейского района, школа №24 Кировского района, гимназия № 14 Краснооктябрьского района и лицей № 3 Тракторозаводского района.

На многофункциональных спортивных площадках, размером более 1000 квадратных метров (24 м × 46 м) каждая, можно будет заниматься игровыми видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом, стритболом.

При строительстве многофункциональных спортивных площадок применяются современные материалы и новые технологии. В частности, специализированное покрытие игровых полей изготовлено на основе резиновой крошки, оно предохраняет от травм, быстро сохнет после дождя. Предусмотрены также металлическое ограждение, баскетбольные стойки и щиты, волейбольные сетки, футбольные ворота, скамейки. Для освещения площадки в вечернее время специалисты установят на каждой по четыре мощных светодиодных фонаря.