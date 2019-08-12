Музей Машкова приглашает на интеллектуальный квиз «Код Да Винчи», который будет проходить в выставочном зале музея 28 августа. Это будет первая интеллектуально-развлекательная игра в Волгограде, посвященная вопросам культуры и искусства.

Участниками игры станут лучшие команды Волгограда, которым предстоит проверить свои знания по всем видам искусства: живописи, музыке, кинематографе, архитектуре и другим видам мировой художественной культуры. Интеллектуальная игра пройдет в три этапа, в каждом их которых будет по 10-12 вопросов, составленных специально для «Кода Да Винчи». Общая продолжительность викторины составит три часа, победителей наградят памятными призами.

Как отмечают организаторы мероприятия — Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова и студия интеллектуальных игр «Штандарт», — участников квиза ждет захватывающее дух приключение, схватка интеллекта и эмоций, новые знания, впечатления и знакомства.

Квиз «Код Да Винчи» состоится 28 августа в 19:00 в выставочном зале Музея Машкова на ул.Чуйкова, 37. К участию допускаются лица в возрасте от 16 лет и старше, максимальное количество игроков в команде — 8 человек. Запись на игру по телефону +7 8442 24-16-79 с 11:00 до 19:00.