Музей Машкова приглашает на открытие выставки заслуженного художника России, скульптора Алексея Криволапова (1931-1996) «Звезды падают с неба», которая входит в состав просветительского проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Заслуженный художник России, скульптор Алексей Криволапов является автором таких известных композиций, как «Памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда» и мемориальный комплекс «Солдатское поле». Другими творениями мастера, ставшими неотъемлемой частью облика Волгограда, являются Памятник Герою Советского Союза Николаю Сердюкову, памятник-бюст первому космонавту Юрию Гагарину в Кировском районе, бюст Максима Горького в Областной библиотеке, памятник Ленину у завода медицинского оборудования, монументально-декоративный рельеф для Волгоградской следственной школы.

В выставку «Звезды падают с неба» вошли скульптурные работы Алексея Криволапова из мастерской художника, из частного собрания, из коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова, музея архитектурно-строительного университета, созданные в 1970-1990-х годах. Экспозицию дополнят графические работы мастера в техниках пастели, акварели и уникальные фотографии из архива семьи художника. Выставка познакомит посетителей с реализованными и нереализованными, оставшимися только в эскизах, работами художника-романтика, философа, скульптора-монументалиста, станковиста, графика.

Открытие выставки состоится 22 августа в 17:00 в основном здании музея Машкова на пр. Ленина, 21. Выставка продлится до 30 сентября 2019 года включительно. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 38-24-44.