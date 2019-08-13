В рамках празднования Дня города и 75-летия Красноармейского района пройдет фестиваль творческой молодежи «Пестрое небо Красноармейска». Мероприятие будет проходить 31 августа на набережной Красноармейского района.

В этот день, начиная с 18:00 и до 21:00 на площадке проведения фестиваля гостей ждет фестиваль красок холи, фестиваль воздушных змеев, гигантские настольные игры, концерт группы «Шестое чувство», ярмарка рукоделия, конкурсы с призами и аниматоры.

На мероприятие приглашаются все желающие.