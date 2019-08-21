25 августа жителей и гостей города приглашают в парк «Комсомольский сад», где МАУ «Центр спорта и культуры» города Волгограда совместно с администрацией Центрального района будет проводить ежегодный, уже четвёртый, фестиваль «Перелистывая лето…».

Мероприятие полностью благотворительное, подразумевает под собой предоставление жителям города возможности продать, купить, обменять свою (букинистическую) литературу в формате «книжного развала». Именно в день фестиваля по традиции все волгоградцы могут принести ставшую ненужной домашнюю литературу для дальнейшей передачей её в нуждающуюся сельскую библиотеку. Кроме того, планируется выставки, викторины и перфомансы от городских библиотек, выставки-продажи печатных изданий Волгограда, «свободный микрофон» в течение всего дня, организация буккроссинга, выступления волгоградских писателей, бардов и прочие мероприятия, направленные на восстановление интереса к чтению книг.

Список участников:

– городская детская библиотека;

– городская библиотека для молодёжи (на Череповецкой);

– детская библиотека имени Пушкина;

– областная библиотека имени Горького;

– волгоградские поэты: Елизавета Иванникова, Михаил Смотров, Евгений Лукин, Василий Струж, Максим Хмызов-Ченцов, Валерий Белянский, Алёна Дорохова, Павел Борознин, Игорь Кулькин, Анатолий Егин, Станислав Егин, Людмила Кузнецова-Киреева, Юлия Артюхович, Татьяна Батурина, другие, а также:

– частные библиотеки (букинисты);

– волгоградские музыканты;

– волгоградские барды;

– издательство «Станица-2»;

– издательство «Перископ»;

– и прочие неравнодушные к книгам люди и организации.

С 11:00 до 15:00 для гостей будут работать следующие площадки (Центральная библиотека, библиотеки №17, №31, №33):

— мастер-класс объёмной аппликации сказочных персонажей (поделки из цветной бумаги героев сказок) и интерактив-игра «У Лукоморья дуб зелёный»;

— мастер-класс – «Оригами из книжных страниц»(изготовление поделок из страниц старых журналов и газет);

— фотозона «Город-Сад» (дети смогут сфотографироваться с героями сказки Шарля Перро «Красная Шапочка») ;

— книговорот «Букинистические новинки» (буккроссинг).

С 13:00 до 15:00 будет работать музыкально-поэтическая площадка «Свободный микрофон», где горожане узнают самодеятельное творчество своих земляков, а также пройдёт Конкурс чтецов (с обязательными призами). На сцене будет представлена программа, составленная из поэтического и песенного творчества читателей библиотек.

Библиотека Горького на весь фестивальный день (с 11:00 до 17:00) приготовила три больших блока «Моя Россия — мой Волгоград»:

1. Выставка — викторина «Царицын — Сталинград — Волгоград»

2. Литературное лото «Наш край в истории, в труде, в победах»

3. Перекрёсток мнений в рисунках «Волгоград твоего будущего»

Также в рамках фестиваля состоится «Автограф-пати», на котором можно будет познакомиться с настоящим поэтом или писателем, приобрести лично у него книгу и даже получить автограф (кто из поэтов будет раздавать автографы — см. список выше). Начало в 17:00.

Мероприятия в рамках проекта будут проводиться с 11:00 до 20:00. По завершению марафона собранные на проекте книги будут переданы в одну из самых нуждающихся в них сельских библиотек.

По окончании фестиваля в 19:00 Круглая площадь Комсомольского сада будет предоставлена любителям танцев. Для всех жителей будут проведен опен-эйр по Зумбе — зажигательной смеси танца, спорта и фитнеса.

Закончится всё ориентировочно в 21:00.

Координатор проекта – Максим С. Хмызов-Ченцов, телефон +7(902) 363-30-83.