На следующей неделе 6 августа на сцене Круглой площади Комсомольского сада состоится двухчасовой концерт авторской песни. Во время концерта перед зрителями выступят Алексей Куликов, Наталья и Сергей Волобуевы, Дуэт «ЭЛ» (Элла Дудкина и Людмила Беляева), Виктор Сеимов и Жанна Попова.

В этот раз исполняться будут самые известные, самые прекрасные песни — и обязательно вместе со зрителями. Это будет настоящий большой хор людей, любящих мир.

Доставайте свои старые песенники, вспоминайте красивые песни и приходите 6 августа в 18:30 на круглую площадь Комсомольского сада петь вместе. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.