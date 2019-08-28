В последний день лета в Городищенском районе состоится XI фестиваль исторической реконструкции «Царицын», посвященный 430-летию основания города-крепости Царицын на Волге.

Мероприятие будет проходить 31 августа 2019 года, в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области. Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по старинным ремеслам,интерактивные площадки и ярмарка. Погрузиться в эпоху средневековья позволят аутентичные музыкальные композиции, парад участников фестиваля, а также средневековая кухня.

Самым ожидаемым событием станет реконструкция сражения на Волго-Донской переволоке в XVII веке. В мероприятии примут участие реконструкторы из Москвы, Волгограда, Саратова, Курска, Липецка, Ельца, Ростова – на – Дону, Саранска, Омска, Бирска, Ставрополя, Краснодара, Воронежа. А музыкальное сопровождение обеспечат музыкальные фолк группы «Samain’s Bread» и «El Mental».

Программа фестиваля:

10:00 — начало работы Ярмарки;

10:30 — начало работы мастер-классов;

11:00 — работа интерактивных площадок;

12:00 — выступление музыкальных коллектива «Samain’s Bread»;

13:00 — парад участников фестиваля;

13:30 — историческая реконструкция сражения на Волго-Донской переволоке в XVII веке;

14:30 — конно-трюковое шоу и показательные выступления по джигитовке;

15:00 — выступление музыкальных коллектива «El Mental / Средневековая Дичь»;

10:00-17:00 — работа интерактивных площадок;

16:30 — награждение победителей и вручение благодарственных грамот участникам, выдача памятной сувенирной продукции;

17:00 — завершение открытого дня для зрителей.

Вход свободный.