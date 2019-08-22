Внимание охотникам, в этом году срок охоты на пернатых стартует почти на месяц раньше. Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, начало охоты на птиц переносится с 28 сентября на 31 августа.

Изменение сроков связано с прогнозируемым специалистами ранним началом пролета мигрирующих птиц. При этом дата окончания сезона охоты остается прежней: на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь (за исключением фазана) можно будет охотиться по первое декабря, на болотно-луговую дичь — по 15 ноября.

С сегодняшнего дня сотрудниками комитета уже начата выдача разрешений на добычу птицы в общедоступных охотничьих угодьях региона.

Однако охотникам необходимо учитывать, что в связи с повышенной пожароопасностью на ряде территорий Волгоградской области введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. С перечнем этих территорий можно ознакомиться на сайте Облкомприроды.