Жители и гости города смогут увидеть состязания силачей со всей России. В рамках празднования 430-ой годовщины со дня основания Царицына – Сталинграда – Волгограда в областном центре состоится VI этап чемпионата России по силовому экстриму «Сталинградская битва». Участниками соревнований станут 10 российских спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Омска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока и других городов страны. Многие из них неоднократно становились чемпионами России, Европы и мира. Соревнования русских богатырей будут проходить 31 августа с 18:00 до 21:00 на нижней террасе набережной.

Участникам предстоит посоревноваться в силе, ловкости и выносливости сразу в нескольких дисциплинах: толчок бревна в 150 килограммов, «коромысло», «карусель» и многие другие. Самые сильные люди России попытаются установить новый рекорд в буксировке автобуса в 25 тонн, в котором будут находиться зрители. Сделать это надо будет за 60 секунд. До сих пор ни один из силачей России не сдвигал автотранспорт подобного веса.

В силовом экстриме себя покажут как представители пауэрлифтинга и бодибилдинга, так и секций тяжелой атлетики и борьбы. Главным судьей соревнований в Волгограде станет Михаил Кокляев — сильнейший человек России, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге — 417.5 кг, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.

После соревнований в 21:00 начнется молодежная дискотека «VOLGOGRAD FEST». А 1 сентября на этой площадке финиширует массовое театрализованное фестивальное шествие «Волгоградская маска». Карнавал пройдет по улицам Мира и Краснознаменской. Завершится театрализованный праздник в 18:45 общей вокально-хореографической постановкой. А уже в 19:00 здесь начнется большой праздничный гала-концерт «#Волгоград430!». Он продлится до 22:00, когда нижнюю террасу озарят залпы праздничного фейерверка.