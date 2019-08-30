Волгоградцев приглашают принять участие в торжественном спецгашении коллекционных открыток, посвященных 430-летию Волгограда. Специально ко Дню города разработаны и напечатаны почтовые открытки с изображением знаковых достопримечательных мест города-героя. Мероприятие будет проходить 31 августа с 11:00 до 12:00 в волгоградском областном краеведческом музее. Посетив мероприятие, волгоградцы могут бесплатно отправить своим родным и знакомым юбилейную почтовую карточку с оттиском праздничного штемпеля.

К торжественному мероприятию дизайнеры подготовили несколько видов праздничных открыток. Например, на одной из них изображен участок поймы р. Царицы в Царицынские времена, на другой – здание пожарной каланчи Царицына, на третьей – Дом архитектора и др.

А вот на памятном штемпеле изображено историческое здание по улице Советской, в котором в настоящее время располагается администрация Волгограда. Штемпель изготовлен в честь празднования годовщины со дня основания Волгограда по заказу УФПС Волгоградской области – филиала ФГУП «Почта России».

Для волгоградцев и гостей города такое почтовое отправление станет памятным сувениром. Коллекционная ценность оттиска штемпеля спецгашения состоит в том, что на почтовые марки и конверты он будет наноситься только в течении 2 дней – 31 августа и 1 сентября. В эти даты помимо специально подготовленных коллекционных открыток можно будет отправить и другие открытки с видами города с нанесенным памятным штемпелем. Отправить карточку помимо мероприятия можно будет 31 августа и 1 сентября в здании 66-го отделения почтовой связи на улице Мира, 9 с 9:00 до 18:00.