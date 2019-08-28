Масштабная дискотека для молодежи «Volgograd Fest» будет организована в рамках празднования Дня города. 31 августа тысячи молодых людей соберутся на нижней террасе набережной, чтобы вместе потанцевать под зажигательную музыку. На сцене будут «зажигать» популярные волгоградские DJ DABRO, DJ ITD, MC LEX. Хедлайнером мероприятия станет популярный рэп-исполнитель Кравц. Начало молодежной дискотеки в 21:00.

Организатор молодежной дискотеки – городской комитет молодежной политики и туризма — обещает всем участникам дискотеки зажигательные треки, отличное настроение, море танцев и незабываемые эмоции.

Молодежная дискотека «Volgograd Fest» начнется на нижней террасе набережной сразу после турнира по силовому экстриму «Сталинградская битва», в котором примут участие 10 российских спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Омска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока и других городов страны. Соревнования богатырей будут проходить с 18:00 до 21:00. Самые сильные люди попытаются установить новый рекорд в буксировке автобуса в 25 тонн. Сделать это надо будет за 60 секунд.

На следующий день, 1 сентября, на нижней террасе набережной выступит российская поп-певица Елка. Концерт пройдет с 19:00 до 22:00 на нижней террасе Центральной набережной. В 22:00 начнется праздничный фейерверк.