В рамках празднования Дня города жители и гости города смогут посетить выставку пассажирского подвижного состава и спецтехники МУП «Метроэлектротранс». Трамваи и троллейбусы разместятся на путях резервного кольца и вдоль проезжей части на улице 7-ой Гвардейской – всего более 15 единиц.

В экспозиции будут представлены пассажирские вагоны различных модификаций, а также специальная техника, которая используется работниками МУП для обслуживания путей, контактной сети, перевозки грузов и буксировки пассажирского горэлектротранспорта. В частности вагон-рельсотранспортер бригады предприятия задействуют при укладке новой рельсошпальной решетки для механизированной погрузки и механизированной разгрузки тяжелых трамвайных рельсов. Только в этом году эта спецтехника работала на шести участках путей в Краснооктябрьском и Дзержинском районах, где велось обновление трамвайного полотна.

Впервые в теплое время года из стен родного депо выйдет вагон-снегоочиститель, который сотрудники предприятия ласково называют «снежок». Зимой он во время сильных снегопадов очищает трамвайные пути и обеспечивает бесперебойную работу электротранспорта. Также в экспозиции будут представлены вагон-вышка, специальный грузовой троллейбус и многое другое. Все гости выставки смогут не только прогуляться по салону электротранспорта, но и заглянуть в водительскую кабину.

Выставка электротранспорта станет частью большой праздничной программы, посвященной юбилею областного центра. Отметим, что Волгоград впервые отмечает День города не два традиционных дня в сентябре – в субботу и воскресенье, праздничные мероприятия проходят в течение всего летнего сезона. Так, по выходным дням на различных площадках областного центра проходят отборочные туры творческих состязаний, в числе которых ‑ «Уличный артист», «Ожившая история», конкурсов чтецов «#Волгограду_посвящаю», фестиваль авторской песни «Мой город – мне дорог», а также конкурс исторических костюмов «Царицынский фасон».